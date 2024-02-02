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Хави рассказал, почему его решение покинуть «Барселону» было правильным

Хави рассказал, почему его решение покинуть «Барселону» было правильным
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Главный тренер «Барселоны» Хави назвал главную положительную сторону своего решения покинуть команду по окончании сезона.

«Нам нужна была реакция. Думаю, это была одна из тех причин, по которой моё решение было правильным. Нам нужно было объединить команду, мой уход помог это осуществить. Сейчас футболисты и болельщики ощущают семейную атмосферу», — приводит слова Хави Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 47 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 10 очков.

Ранее Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона-2023/2024. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (2022/2023), а также Суперкубок страны (2022/2023).

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