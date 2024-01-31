Заявление Хави не помогло «Барсе». Но команду спас «новый Роналдо»

«Барселона» победила «Осасуну» в первом матче после заявления Хави об отставке по окончании сезона. Чемпион Испании сократил отставание от лидера «Жироны» до восьми очков.

«Барселона» уже через пять минут после начала игры потеряла из-за повреждения Торреса. Ферран покидал поле в слезах и пополнил и без того длинный список травмированных игроков команды. В нём тер Штеген, Мартинес, Алонсо, Бальде, Серхи Роберто, Гави, Феликс и Рафинья. Так дойдёт до того, что Хави придётся самому себя включать в заявку и сыграть за «Барсу» перед тем, как уйти из неё тренером. Ещё в первом тайме рассечение получил Канселу, но его менять не потребовалось.

«Барселона» при розыгрыша мяча образовывала тройку сзади, а на флангах латералей «Осасуны» (баски играли 5-3-2) напрягали Ямал справа и Канселу слева. Торрес до замены и потом Фермин смещались к центру, работали между линий. Хави, конечно, недоставало левоногого защитника, чтобы создавать ширину на фланге и пасовать в штрафную, не теряя темпа. Канселу тянуло в полуфланг. Да и в целом «Барса», владея мячом 70% времени, не слишком быстро двигала его. «Осасуна» при обороне оказывала давление на центрхавов хозяев, а Гюндоган мало встречался с мячом.

Каталонцы создавали опасные моменты за счёт юного Ямала. В одном случае он заработал штрафной, после которого Левандовски единственный раз за тайм коснулся мяча в штрафной «Осасуны» и едва не забил головой. В другом Ламин здорово забросил мяч во вратарскую, а Фермин дотянулся до него, но у хавбека вместо удара получился вынос – на радость наверняка успевшему испугаться голкиперу басков. В остальном же если команды наиграли на гол, то только благодаря стандартам. «Барса» упустила пару выгоднейших шансов, «Осасуна» – как минимум один хороший. Запомнился также эпизод, когда Кунде в своей штрафной задел рукой по лицу Арнаису. Вполне возможно, что в центре поля за это дали бы штрафной, а вот пенальти за такое обычно не ставят.

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После перерыва «Барселона» ещё увеличила процент владения, но, казалось, совершенно не понимала, как вскрыть оборону «Осасуны». Тогда Хави решился на неожиданный ход: снял Фермина, который не сыграл и часа, а выпустил Витора Роке. Многообещающему бразильскому новичку (Лапорта и многие другие сравнивали его с Роналдо) потребовалась всего минута, чтобы доказать тренеру, что тот напрасно держит его на скамейке. Голевую атаку развил Ямал, а в штрафной Канселу внешней стороной стопы вырезал передачу на здорово открывшегося 18-летнего нападающего. Удар головой – и мяч в сетке!

«Барселона» — «Осасуна» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ещё через несколько минут Витор Роке спровоцировал удаление капитана «Осасуны» Уная Гарсии за вторую жёлтую карточку. Судья принял абсолютно справедливое решение, которое должно было добить команду Хагобы Аррасаты. Тем не менее это удаление на какое-то время ослабило хозяев, а не гостей. Игроки «Барсы» то ли концентрацию потеряли, то ли просто не ожидали, что соперник вдесятером так включится. Баски выдали хороший отрезок и едва не забили, Рубен Гарсия пробил в штангу. Начался этот эпизод с успешного подката против Витора Роке – тут бразильцу не хватило опыта, чтобы сохранить мяч.

Но заведённый Витор Роке продолжал напрягать оборону «Осасуны». В одном эпизоде после падения бразильца в штрафной соперника судья не поставил пенальти в ситуации 50 на 50. Потом с паса Витора Роке забил Левандовски, однако оказалось, что поляк чуть-чуть забрался в офсайд. Футболисты «Осасуны» подустали, всё чаще теряли мяч в спешке. Концовка осталась за сине-гранатовыми.

«Барселона» в полтора раза превзошла басков по ударам – 16:10 (из штрафной – 12:8, в створ – 4:1) и выиграла с любимым счётом при Хави. Правда, «Осасуна» могла забить в последней атаке после подачи углового: чемпион кое-как отбился.