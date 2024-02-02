Модрич может завершить карьеру по окончании Евро-2024 — журналист Карреньо

Журналист Ману Карреньо рассказал о будущем полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, ссылаясь на свои источники.

«Благодаря травмам молодых игроков, которых «Реал» сейчас считает более сильными, он играет больше, чем должен. Модрич знает, что играет чуть больше, чем ожидалось, и понимает, что его роль в этом составе становится вторичной.

Если поступит предложение из Саудовской Аравии или МЛС, он может уехать туда. Если предложения, которое его привлечёт, не будет, он может закончить сезон в «Реале», сыграть на Евро с Хорватией и завершить карьеру», – приводит слова Карреньо Cadena Ser.

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В нынешнем сезоне 38-летний хавбек провёл 16 матчей в рамках чемпионата Испании, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. «Реал» после 21 тура Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка при матче в запасе.

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