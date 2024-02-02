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«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, вероятно, продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Пресс-служба «Королевского клуба» опубликовала в социальной сети видео, на котором демонстрируется дата «2 февраля», а также надпись «новый». Стоит отметить, что в ролике «Реала» присутствует пасхалка. В левом нижнем углу есть тень, где изображена небольшая черепашка. Отметим, что нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе неоднократно сравнивали с черепашкой-ниндзя из знаменитого мультсериала и фильма из-за схожей внешности.

Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. «Реал» планирует подписать француза свободным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе:

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