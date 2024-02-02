«Салернитана» объявила о переходе экс-защитника «Баварии» Жерома Боатенга

Итальянский футбольный клуб «Салернитана» объявил о переходе экс-защитника «Баварии» и сборной Германии Жерома Боатенга.

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении 10 лет. За это время немецкий защитник выиграл с немецким клубом 25 трофеев. Последней командой игрока линии обороны был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля прошлого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

«Салернитана» после 22 туров чемпионата Италии нынешнего сезона занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Салернитана» сыграет с «Торино» на выезде.