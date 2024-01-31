Экс-защитник сборной Германии Боатенг переходит в клуб-аутсайдер Серии А — Плеттенберг

«Салернитана» договорилась о сотрудничестве с экс-защитником «Баварии» и сборной Германии Жеромом Боатенгом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в среду, 31 января, футболист прибыл в Италию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. 35-летний игрок обороны будет выступать за новую команду как минимум до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что все документы могут быть подписаны и после закрытия трансферного окна, так как Боатенг на данный момент является свободным агентом.

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении 10 лет. За это время немецкий защитник выиграл с немецким клубом 25 трофеев.

Последней командой игрока обороны был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля прошлого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.