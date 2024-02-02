«Спартак» обыграл «Торпедо» в закрытом контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Спартак» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Встреча прошла в закрытом режиме. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2.
В составе «Торпедо» отличились нападающий Йорди Рейна и полузащитник Александр Орехов. Об авторах голов «Спартака» не сообщается.
Для «Спартака» этот матч стал первым на зимних тренировочных сборах. Позднее команда примет участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 27 очков за 20 игр.
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