Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» обыграл «Торпедо» в закрытом контрольном матче

«Спартак» обыграл «Торпедо» в закрытом контрольном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Спартак» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Встреча прошла в закрытом режиме. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2.

В составе «Торпедо» отличились нападающий Йорди Рейна и полузащитник Александр Орехов. Об авторах голов «Спартака» не сообщается.

Для «Спартака» этот матч стал первым на зимних тренировочных сборах. Позднее команда примет участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 27 очков за 20 игр.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
02 февраля 2024, пятница. 16:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Зиньковский – 3'     1:1 Рейна – 16'     2:1 Медина – 42'     2:2 Орехов – 64'     3:2 Промес – 74'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android