Дмитрий Радченко рассказал, как приобрёл первую машину

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко рассказал, как у него появился первый автомобиль.

«Первую машину не покупал, получил. Это было в «Спартаке», уже не помню, либо за чемпионат, либо за Кубок России. Были переходные времена, распад СССР, тогда получил Toyota Corolla. А прав не было, помню, пригнали машину на базу. Не помню, кто учил водить, вроде бы Бушманов. Мы еле-еле ездили вокруг базы, когда была уже темень. Я быстро научился, через неделю нормально ездил», — сказал Радченко в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Дмитрий Радченко является двукратным чемпионом России в составе «Спартака» (1992, 1993). Также он стал обладателем Кубка СССР в сезоне-1991/1992. Бывшему футболисту 53 года.