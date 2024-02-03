ДР Конго — Гвинея: Масуаку удвоил преимущество хозяев

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные ДР Конго и Гвинеи. Игра проходит на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу ДР Конго.

На 82-й минуте третий гол сборной ДР Конго забил хавбек Артур Масуаку.

Ранее, на 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Гвинеи Мохамед Байо, реализовав пенальти. На 27-й минуте защитник конголезской национальной команды Шансель Мбемба сравнял счёт в матче. На 65-й минуте конголезский полузащитник Йоан Висса вывел свою команду вперёд.

В матче 1/8 финала этого турнира сборная ДР Конго в послематчевой серии пенальти обыграла египетскую национальную команду со счётом 8:7. В свою очередь, в 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Гвинеи выиграла у Экваториальной Гвинеи со счётом 1:0.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.