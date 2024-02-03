Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ДР Конго — Гвинея: Масуаку удвоил преимущество хозяев

ДР Конго — Гвинея: Масуаку удвоил преимущество хозяев
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные ДР Конго и Гвинеи. Игра проходит на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу ДР Конго.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
ДР Конго
Окончен
3 : 1
Гвинея
0:1 Байо – 20'     1:1 Мбемба – 27'     2:1 Висса – 65'     3:1 Масуаку – 82'    

На 82-й минуте третий гол сборной ДР Конго забил хавбек Артур Масуаку.

Ранее, на 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Гвинеи Мохамед Байо, реализовав пенальти. На 27-й минуте защитник конголезской национальной команды Шансель Мбемба сравнял счёт в матче. На 65-й минуте конголезский полузащитник Йоан Висса вывел свою команду вперёд.

В матче 1/8 финала этого турнира сборная ДР Конго в послематчевой серии пенальти обыграла египетскую национальную команду со счётом 8:7. В свою очередь, в 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Гвинеи выиграла у Экваториальной Гвинеи со счётом 1:0.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

Календарь КАН
Турнирная сетка КАН
Материалы по теме
Инициировано расследование из-за конфликта во время матча сборной Марокко с ДР Конго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android