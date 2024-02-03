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Клопп: после моего решения об уходе игроки в раздевалке кричат «За Юргена!»

Клопп: после моего решения об уходе игроки в раздевалке кричат «За Юргена!»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, повлияло ли каким-либо образом его решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона на игроков команды.

«Если бы я не объявил о том, о чём объявил неделю назад, то что бы изменилось? Разве не отлично выиграть ещё одну Премьер-лигу, разве не отлично было бы сделать это после всего того, что мы сделали за эти годы и насколько стали близки?

Однако кое-что изменилось. Единственная небольшая разница состоит в том, что теперь игроки кричат: «За Юргена!»

Впереди ещё много матчей, мы должны выиграть их все, что является безумием. Я не мечтатель, но если вы спросите меня, будет ли это красиво, то да, очень красиво для всех, кто поддерживает «Ливерпуль», — приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.

Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, в конце января. Немецкий специалист объяснил своё решение тем, что у него закончилась энергия для того, чтобы осуществлять данную работу.

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