В Казахстанской федерации футбола высказались о возможном матче со сборной России

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр у Казахстана уже составлен, в нём нет товарищеского матча с российской сборной, а переговоров с РФС, насколько мне известно, на этот счёт тоже нет», — приводит слова Шоха Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что сборные России и Казахстана могут встретиться в июне 2024 года.

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).