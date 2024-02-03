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Главный тренер сборной Казахстана отреагировал на информацию о возможном матче с Россией

Главный тренер сборной Казахстана отреагировал на информацию о возможном матче с Россией
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой России.

«Я не в курсе возможного матча со сборной России. Звоните в федерацию. Сыграть можно с кем угодно. Должна федерация отвечать на этот вопрос. Если федерация договорится, то сыграем, нет, значит, не сыграем. Ко мне этот вопрос не имеет отношения», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что сборные России и Казахстана могут встретиться в июне 2024 года.

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

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Источник: сборная России может сыграть с Казахстаном в июне
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