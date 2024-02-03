Маурицио Сарри может возглавить «Милан» летом — Il Messaggero

Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри может возглавить «Милан» летом, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, Сарри не нравится проект «Лацио» и по окончании сезона 65-летний специалист хочет обсудить своё будущее с президентом клуба Клаудио Лотито. «Милан» после этого начал рассматривать Сарри в качестве основной альтернативы Антонио Конте, который является основным кандидатом на должность тренера. Кроме того, Сарри заинтересовал «Фиорентину», которая может пригласить итальянского специалиста в случае увольнения Винченцо Итальяно.

На данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Пиоли набрали 46 очков за 22 тура. Отставание команды от лидирующего «Интера» — восемь очков. Также «россонери» выбыли из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.