Алисон является лучшим вратарём мира на данный момент по версии FourFourTwo

Вратарь английского «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер является лучшим вратарём мира на данный момент по версии FourFourTwo.

В полный список вошли:

2. Марк-Андре тер Штеген, «Барселона» и Германия.

3. Эдерсон, «Манчестер Сити» и Бразилия.

4. Мик Меньян, «Милан» и Франция.

5. Гульельмо Викарио, «Тоттенхэм» и Италия.

6. Лукаш Градецки, «Байер» и Финляндия.

7. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» и Аргентина.

8. Мануэль Нойер, «Бавария» и Германия.

9. Ян Облак, мадридский «Атлетико» и Словения.

10. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» и Италия.

В нынешнем сезоне бразильский голкипер принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и девять встреч сыграл «насухо». На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» является лидером с 51 очком.