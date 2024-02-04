Алисон является лучшим вратарём мира на данный момент по версии FourFourTwo

Вратарь английского «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер является лучшим вратарём мира на данный момент по версии FourFourTwo.
В полный список вошли:
2. Марк-Андре тер Штеген, «Барселона» и Германия.
3. Эдерсон, «Манчестер Сити» и Бразилия.
4. Мик Меньян, «Милан» и Франция.
5. Гульельмо Викарио, «Тоттенхэм» и Италия.
6. Лукаш Градецки, «Байер» и Финляндия.
7. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» и Аргентина.
8. Мануэль Нойер, «Бавария» и Германия.
9. Ян Облак, мадридский «Атлетико» и Словения.
10. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» и Италия.
В нынешнем сезоне бразильский голкипер принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и девять встреч сыграл «насухо». На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» является лидером с 51 очком.