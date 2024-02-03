«Ливерпулю» потребуется € 20 млн, чтобы команду возглавил Аморим из «Спортинга»

Английский «Ливерпуль» должен заплатить € 20 млн за Рубена Аморима из португальского «Спортинга», чтобы назначить его на должность главного тренера, сообщает Record.

По информации источника, «Ливерпуль» ещё не связался с Аморимом официально по поводу назначения на пост нового тренера клуба. Но при этом было заявлено, что в контракте Аморима есть пункт об освобождении за € 20 млн. Кроме того, сумма освобождения тренера увеличивается до € 30 млн для португальских команд.

Также сообщается, что Аморим на данный момент не думает о своём будущем и дал указание своему агенту и клубу не обсуждать какие-либо управленческие подходы. В результате Аморим будет ждать лета, прежде чем начнёт обдумывать свой следующий шаг.

Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года и впервые за 20 лет принёс команде титул чемпиона португальской лиги. Также Рубен выиграл два раза Кубок Португалии и один раз – Суперкубок Португалии. В нынешнем сезоне его команда сыграла 30 матчей, в которых одержала победу в 23 играх, три раза сыграла вничью и четыре встречи проиграла.