Магкеев отказался от нового контракта с «Локомотивом»

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что защитник железнодорожников Станислав Магкеев принял решение отказаться от нового контракта с клубом.

«Контракт у Магкеева истекает летом. Есть какое‑то развитие по данной ситуации? Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только‑только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний Станислав Магкеев получил травму в матче 26-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0). Он был заменён на 35-й минуте. Врачи диагностировали у защитника разрыв крестообразной связки колена. Действующее соглашении Магкеева с московским клубом действует до конца этого сезона.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний защитник не провёл ни одного матча за московский клуб. «Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата.