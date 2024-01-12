Магкеев назвал цель на сезон после второго разрыва крестоообразной связки

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о личной цели на сезон после второго разрыва крестообразной связки колена. Также он заявил, что подобная травма давит на футболистов морально.

«Уже проходил это, ощущения знакомые. Давит ли морально, когда получаешь разрыв крестообразных связок? Давит, конечно. Но прошло время — восстановился. Сейчас уже всё хорошо.

Личная цель после крестов? Провести как можно больше матчей, как можно больше выиграть», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.