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Источник: Месси по контракту должен был сыграть 45 минут в Гонконге

Источник: Месси по контракту должен был сыграть 45 минут в Гонконге
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Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси по контракту должен был сыграть 45 минут с местным клубом «Гонконг ХI» (4:1), сообщает South China Morning Post.

По информации источника, правительству Гонконга ещё утром сообщили, что Месси будет играть в качестве капитана команды. Уже во время матча, на котором присутствовал глава администрации Гонконга Джон Ли, организаторы сообщили, что Месси травмирован.

Представители правительства города попросили, чтобы аргентинец вышел на поле хотя бы во время церемонии награждения и сказал пару слов, однако этого не произошло.

Напомним, на трибунах присутствовали 38 323 зрителей, которые ждали на поле звёздных футболистов. Однако Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия, а Суарес также просидел в запасе, причём без особых на то причин. Примечательно, что минимальная цена за билет на этот матч составляла € 115.

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