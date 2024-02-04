Фанаты в Гонконге освистали Месси и Суареса из-за того, что они не появились на поле

Болельщики в Гонконге освистали нападающих «Интер Майами» Лионеля Месси и Луиса Суареса из-за того, что они не появились на поле в матче с местным клубом «Гонконг ХI», который закончился со счётом 4:1 в пользу американской команды, сообщает France Press.

По информации источника, на трибунах присутствовало 38 323 зрителей и все ждали на поле звёздных футболистов. Однако Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия, а Суарес также просидел в запасе, но без особых на то причин. Примечательно, что минимальная цена за билет на этот матч составляла € 115.

В середине второго тайма болельщики скандировали «мы хотим Месси», а также освистывали владельца клуба Дэвида Бекхэма, который после игры благодарил фанатов за поддержку. Однако болельщики показывали ему лишь средний палец и требования вернуть потраченные деньги.