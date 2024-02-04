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«Ливерпуль» получит € 11,6 млн от Disney за документальный фильм про Клоппа

«Ливерпуль» получит € 11,6 млн от Disney за документальный фильм про Клоппа
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Английский «Ливерпуль» получит € 11,6 млн от популярной медиакорпорации Disney за документальный фильм про главного тренера команды Юргена Клоппа, хотя сделка ещё не завершена, сообщает Mail Sport.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет английский «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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