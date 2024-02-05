Букайо Сака получил травму по ходу матча с «Ливерпулем»

Вчера, 4 февраля, лондонский «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершилась со счётом 3:1.

Вингер «канониров» Букайо Сака, который открыл счёт в матче, получил травму голеностопа. На 77-й минуте встречи 22-летний англичанин рукой показал тренерскому штабу, что ему требуется медицинская помощь, указ на область голеностопа. По итогу Сака был заменён, а вместо него на поле вышел Рис Нелсон.

В нынешнем сезоне Сака сыграл 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 13 голевых передач.

После 23 матчей «Арсенал» занимает второе место в АПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (51 очко).

Следующий матч команда Артеты проведёт 11 февраля с «Вест Хэм Юнайтед».