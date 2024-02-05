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Тимур Сулейманов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Кайратом»

Тимур Сулейманов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Кайратом»
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал победу в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (4:1) на зимних учебно-тренировочных сборах. Он подчеркнул, что качество игры было не на самом высоком уровне. Напомним, Сулейманов отметился голом в ворота «Кайрата».

«В плане результата игра получилась хорошо. Качество может быть намного лучше, но это всё нагрузки, сборы. К сезону мы подойдём в оптимальной форме. Честно говоря, самочувствие очень тяжёлое, но приходится играть под такими нагрузками. Это сбор. А так всё хорошо в целом. Самое главное, что забил. Так получилось, надо забивать, а то уже два-три товарищеских матча не забивал, а хочется. Понимаю, что сборы, но надо», — сказал Сулейманов в видео клубной пресс-службы «Локомотива».

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