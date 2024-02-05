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Сенников: «Локомотив» хотел поддержать Магкеева, но он отказался из-за условий контракта

Сенников: «Локомотив» хотел поддержать Магкеева, но он отказался из-за условий контракта
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об отказе защитника Станислава Магкеева от продления контракта с красно-зелёными. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Локомотив» хотел поддержать Станислава Магкеева, предлагая ему продление контракта. Но важно ещё, на каких условиях. К данному моменту Станислав очень много пропустил из-за травмы, поэтому зарплату в новом контракте могли занизить. Но как игрок Магкеев всё равно вырос. Если бы не травмы, заиграл бы так же, как Тикнизян.

По потенциалу он очень хороший футболист, и, если с «Локомотивом» дальше не получится, может перейти в очень хорошую команду. Конечно, ему предложили продлить контракт, но вопрос, на каких условиях. Могли что-то занизить. Думаю, что причина отказа в условиях контракта», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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