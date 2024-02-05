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«Зенит» интересуется экс-игроком «Шахтёра», сумма сделки может составить € 10 млн

«Зенит» интересуется экс-игроком «Шахтёра», сумма сделки может составить € 10 млн
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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании бразильского вингера «Галатасарая» Тете, который ранее выступал в составе украинского «Шахтёра», информирует издание Sabah Spor в соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Галатасарай» хочет выручить за своего игрока не менее € 10 млн. В услугах Тете также заинтересована бразильская «Баия».

Бразилец Тете является воспитанником «Гремио», откуда перешёл в украинский «Шахтёр» зимой 2019 года. После трёх лет выступлений в клубе года он был арендован французским «Лионом», а затем отправился в аренду в английский «Лестер». Летом 2023 года в качестве свободного агента присоединился к «Галатасараю».

В текущем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах «Галатасарая» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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