ЦСКА объявил состав на товарищеский матч с «Факелом»

Сегодня, 5 февраля, состоится товарищеский матч между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени. За 45 минут до начала игры армейцы объявили стартовый состав.

Стартовый составы:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Агапов, Гайич, Обляков, Зделар, Кисляк, Мендес, Давила, Мусаев.

«Факел»: Беленов, Мастерной, Сенхаджи, Божин, Поярков, Квеквескири, Якимов, Альшин, Магаль, Марков, Аппаев.

В последний раз армейцы играли с воронежцами в ноябре 2023 года в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, голами отметились Виктор Давила и Сергей Божин. До этого ЦСКА дважды встречался с «Факелом» в матчах группового этапа Фонбет Кубка России нынешней кампании. Первая встреча, проходившая в августе, завершилась победой воронежцев (2:0), во второй игре ЦСКА уступил в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4).