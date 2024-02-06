Игрок «Манчестер Юнайтед» Эриксен близок к переходу в «Галатасарай»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен в ближайшее время может перейти в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, арендное соглашение будет включать в себя опцию выкупа.

В случае, если сторонам удастся договориться обо всех условиях сделки, датский футболист сразу же вылетит в Турцию, поскольку трансферное окно в этом чемпионате закрывается 9 февраля.

Напомним, в нынешнем сезоне Эриксен принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.