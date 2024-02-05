«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с двумя кандидатами на замену тен Хага

«Манчестер Юнайтед» прововёл переговоры с двумя тренерами, которые могут сменить Эрика тен Хага, сообщает Caught Offside.

По данным источника, у «Манчестер Юнайтед» был первоначальный контакт с Хуленом Лопетеги и Антонио Конте, чтобы оценить их как потенциальных кандидатов на случай, если они решат заменить тен Хага в конце сезона.

На данный момент у «Манчестер Юнайтед» нет немедленного желания расстаться с тен Хагом, хотя форма команды временами в этом сезоне вызывает некоторую обеспокоенность, и вполне возможно, что специалист не продолжит карьеру на «Олд Траффорд», если не произойдёт явных улучшений во второй половине сезона.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков.

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»