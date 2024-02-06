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Александр Глеб рассказал, чем Гончаренко похож на Клоппа и Моуринью

Александр Глеб рассказал, чем Гончаренко похож на Клоппа и Моуринью
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, чем его соотечественник Виктор Гончаренко похож на Юргена Клоппа и Жозе Моуринью.

«Конечно, Виктор Михайлович эмоциональный, но это и есть его сила. Он по своей натуре победитель, не приемлет, когда кто-то недорабатывает, особенно молодёжь. Гончаренко старается приблизить каждую тренировку к игре. Мне было приятно работать под его руководством. Когда нужно, он мог и «напихать», но и посмеяться тоже умел. Держать команду в тонусе — это талант и харизма. Клопп, Моуриньо, Гвардиола тоже эмоциональные. А есть такие, как Венгер и Анчелотти, — спокойные. У каждого есть свои фишки, которые приносят результат. Нужно найти подход в коллективе, чтобы футболисты выходили играть и отдавали всего себя на поле», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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