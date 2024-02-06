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Мостовой: Джикия не входит в планы великого Абаскаля, но Георгий пригодится любой команде

Мостовой: Джикия не входит в планы великого Абаскаля, но Георгий пригодится любой команде
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Для Джикии это хорошая ситуация в том плане, что если «Спартак» его не оставит, то он спокойно найдёт себе любую команду в России. Потому что защитник такого уровня пригодится любой команде. Он спокойно может подписать контракт ещё на два или три года.

Жалко будет, если «Спартак» его не оставит. Но он не входит в плане великого Абаскаля. Жалко, что у нас ко многим заслуженным футболистам так относятся. Это зависит от людей, которые не совсем профессионально относятся к футболу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил «Чемпионату», что если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то никакого нового контракта Джикии со «Спартаком» не будет. В нынешнем сезоне Георгий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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