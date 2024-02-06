«Арсенал» внёс Тимбера в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Фланговый защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер попал в заявку своей команды на матчи плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, нидерландский игрок обороны выбыл из строя после матча 1-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (2:1), в котором получил разрыв передней крестообразной связки. Точные сроки окончательного восстановления 22-летнего футболиста на данный момент неизвестны.

Тимбер перешёл в «Арсенал» из «Аякса» минувшим летом за € 40 млн. В нынешнем сезоне защитник успел провести за «канониров» только два неполных матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.