Сон Хын Мин — о вылете из Кубка Азии: у меня нет сожалений. Я отдал всё, что мог

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин высказался о поражении от Иордании (0:2) в полуфинале Кубка Азии, а также поделился ощущениями от уровня футбола на континенте.

«Мы разочарованы и опустошены. Сборная Иордании совершает удивительное путешествие на этом турнире, это невероятно. Они заслужили победу и бились до конца.

У нас всё ещё достаточно молодая команда, и мы должны учиться на этих ошибках. Нам нужно смотреть вперёд, нет времени на сожаления. Ещё раз — большие комплименты Иордании. Желаю им всего самого хорошего.

Ощущения от турнира? Это было очень сложно. У меня нет сожалений. Если честно, я отдал всё, что мог. Уровень футбола в Азии повысился. Но теперь мне нужно вернуться в клуб и быть готовым к продолжению сезона» — сказал Сон в эфире beIN sports.

В финале Кубка Азии сборная Иордании встретится с победителем пары Иран — Катар, матч которых пройдёт завтра, 7 февраля.