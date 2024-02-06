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Сборная Иордании сенсационно обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии

Сборная Иордании сенсационно обыграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии
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Сегодня, 6 февраля, состоялся полуфинал Кубка Азии, в котором встречались сборные Иордании и Южной Кореи. Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). Встреча началась в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу иорданцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 53-й минуте Мусса Аль-Тамари выдал прекрасный разрезающий пас в штрафную между двумя защитниками, а Язан Аль-Наймат уверенно перебросил вратаря соперника. На 66-й минуте Аль-Тамари сместился с правого фланга и с подступов к штрафной площади великолепно пробил низом в дальний угол, увеличив преимущество своей команды. Отметим, что в финале Кубка Азии сборная Иордании встретится с победителем пары Иран — Катар, матч которых пройдёт завтра, 7 февраля.

Кубок Азии . 1/2 финала
06 февраля 2024, вторник. 18:00 МСК
Иордания
Окончен
2 : 0
Южная Корея
1:0 Аль-Наймат – 53'     2:0 Аль-Тамари – 66'    
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