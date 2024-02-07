Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий и Березуцкий тепло поприветствовали Марио Фернандеса перед матчем «Зенита»

Слуцкий и Березуцкий тепло поприветствовали Марио Фернандеса перед матчем «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, а также его помощники Василий Березуцкий и Олег Яровинский посетили товарищеский матч санкт-петербургского «Зенита» с армянской командой «Ноа».

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором российские специалисты тепло поприветствовали защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса. Все четверо ранее работали в московском ЦСКА.

Отметим, что «Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» принимают участие в Кубке равноправия, который проходит в Катаре. Команды проведут очную встречу завтра, 8 февраля.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

Материалы по теме
«Зенит» всё-таки продаст Клаудиньо? А у «Спартака» вратарский вопрос! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Зенит» всё-таки продаст Клаудиньо? А у «Спартака» вратарский вопрос! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android