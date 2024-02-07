Слуцкий и Березуцкий тепло поприветствовали Марио Фернандеса перед матчем «Зенита»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, а также его помощники Василий Березуцкий и Олег Яровинский посетили товарищеский матч санкт-петербургского «Зенита» с армянской командой «Ноа».

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором российские специалисты тепло поприветствовали защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса. Все четверо ранее работали в московском ЦСКА.

Отметим, что «Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» принимают участие в Кубке равноправия, который проходит в Катаре. Команды проведут очную встречу завтра, 8 февраля.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.