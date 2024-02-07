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Переводчик «Крыльев» рассказал, как Баба Адаму попался ГИБДД без прав и в подпитии

Переводчик «Крыльев» рассказал, как Баба Адаму попался ГИБДД без прав и в подпитии
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Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, рассказал о помощи иностранным футболистам в России.

«Было такое, что приходилось ехать спасать. У кого-то ночью с ребёнком что-то случается, вызываешь скорую и везёшь в больницу. Или у кого-то жена рожает, надо ехать. Было такое, что звонили ночью и говорили, что остановила полиция.

У нас играл Баба Адаму, интересный, хороший футболист. Но у него случались залёты — звонил ночью и спрашивал, почему его остановила полиция. Говорил: «Позвони президенту клуба». Тогда Герман Ткаченко занимал эту должность. Отвечаю: «Куда я в три часа ночи ему звонить буду? Ты ненормальный?! Давай трубку гаишникам». Оказалось — ехал без прав и немного выпивший. Кое-как тогда всё уладили, сопроводили его до базы. Сказали, чтобы больше так не делал.

Адаму был очень интересным парнем — приедет к нам, поиграет, заработает денег и уедет домой. Как деньги заканчивались — возвращался обратно», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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