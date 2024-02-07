Переводчик «Крыльев Советов» рассказал, как общаются в команде россияне и иностранцы

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, рассказал, как сейчас в команде общаются российские и иностранные футболисты. По его словам, все легионеры «Крыльев» постепенно изучают русский язык.

«Гарре не только на испанском общается. С игроками тоже коммуницирует частично на русском, частично на английском. У нас многие английским владеют. На поле тоже кто на английском, кто на русском говорит. За пределами поля русскоязычные игроки и легионеры нормально общаются между собой. Все иностранцы учат русский, но самые большие успехи, если не считать Барача, у Бейла», — рассказал Алексей Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.