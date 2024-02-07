Стал известен состав «Крыльев Советов» на контрольный матч с узбекским «Сурханом»

В контрольном матче встретятся самарские «Крылья Советов» и узбекский «Сурхан». Команды будут играть в Турции. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Бейл, Гапонов, Солдатенков, Рассказов, Костанца, Бабкин, Салтыков, Ежов, Рахманович, Шитов.

Запасные: Фролов, Ломаев, Недоспасов, Евгеньев, Зотов, Печенин, Горшков, Витюгов, Иванисеня, Якуба, Ушаков, Асайдулин, Соколов, Писарский, Хубулов, Карпицкий, Попов.

В предыдущем контрольном матче самарцы обыграли владикавказскую «Аланию» со счётом 3:1. Встреча состоялась 2 февраля.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 18 матчей.