Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» с Месси и Суаресом уступил японскому «Виссел Кобе» в серии пенальти

«Интер Майами» с Месси и Суаресом уступил японскому «Виссел Кобе» в серии пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались японский «Виссел Кобе» и американский «Интер Майами». Команды играли на Олимпийском стадионе в Токио (Япония). Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти «Виссел Кобе» одержал победу со счётом 4:3.

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте. Аргентинский нападающий американского клуба Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте.

Напомним, 4 февраля «Интер Майами» проводил встречу со сборной звёзд чемпионата Гонконга (4:1), в которой Лионель Месси не смог принять участие из-за травмы. На последних минутах игры фанаты начали свистеть, выражая недовольство тем, что аргентинский футболист не выходит на поле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android