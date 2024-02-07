«Интер Майами» с Месси и Суаресом уступил японскому «Виссел Кобе» в серии пенальти

Завершился товарищеский матч, в котором встречались японский «Виссел Кобе» и американский «Интер Майами». Команды играли на Олимпийском стадионе в Токио (Япония). Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти «Виссел Кобе» одержал победу со счётом 4:3.

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте. Аргентинский нападающий американского клуба Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте.

Напомним, 4 февраля «Интер Майами» проводил встречу со сборной звёзд чемпионата Гонконга (4:1), в которой Лионель Месси не смог принять участие из-за травмы. На последних минутах игры фанаты начали свистеть, выражая недовольство тем, что аргентинский футболист не выходит на поле.