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Президент «Наполи» Де Лаурентис заявил, что клуб предложил Кварацхелии продлить контракт

Президент «Наполи» Де Лаурентис заявил, что клуб предложил Кварацхелии продлить контракт
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что неаполитанский клуб предложил вингеру Хвиче Кварацхелии подписать новое соглашение.

«Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт. Ответом было: не волнуйтесь, мы здесь счастливы, давайте поговорим в конце сезона», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение грузинского футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года. Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость грузина составляет € 85 млн.

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