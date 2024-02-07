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Президент «Наполи» Де Лаурентис: я допустил ошибку, позволив Спаллетти уйти

Президент «Наполи» Де Лаурентис: я допустил ошибку, позволив Спаллетти уйти
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Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отметил, что ошибся, позволив Лучано Спаллетти покинуть неаполитанцев. Под руководством экс-тренера «Зенита» «Наполи» выиграл первое чемпионство за 33 года, став обладателем титула в сезоне-2022/2023.

«Спаллетти? Я был неправ, когда отпустил его, это была ошибка», — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sport в социальной сети X (бывший Twitter).

Прошлым летом бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии. За время своей тренерской карьеры Спаллетти выигрывал Кубок Италии (дважды), Российскую Премьер-Лигу (дважды), Кубок и Суперкубок России и Серию А. «Наполи» после 2 туров нынешнего сезона чемпионата Италии набрал 35 очков и по состоянию на сегодняшний день занимает седьмое место в турнирной таблице.

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