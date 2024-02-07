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Президент «Наполи» раскрыл реальную стоимость перехода Ким Мин Джэ в «Баварию»

Президент «Наполи» раскрыл реальную стоимость перехода Ким Мин Джэ в «Баварию»
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о деталях перехода центрального защитника Ким Мин Джэ в «Баварию».

«Реальный гонорар, который мы получили от «Баварии» за Ким Мин Чжэ, составляет € 42 млн, а не € 57 млн, как сообщалось в некоторых СМИ. Мы знали, что он собирается покинуть клуб прошлым летом, поэтому не стали его удерживать», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» минувшим летом. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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