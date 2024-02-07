Для перехода в «Реал» Йоро должен отказаться от продления контракта с «Лиллем»

«Реал» продолжает работать над возможным приобретением центрального защитника «Лилля» Лени Йоро, сообщает Marca.

По информации источника, тактика руководства мадридцев заключается в том, чтобы 18-летний футболист отказался от продления контракта с «Лиллем». В таком случае «бульдогам» придётся снизить стоимость на своего игрока обороны. Отмечается, что на подписание Йоро также нацелен «ПСЖ». Французский клуб планирует составить «Реалу» серьёзную конкуренцию в борьбе за молодого защитника.

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Йоро находится в системе «Лилля» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «бульдогов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.