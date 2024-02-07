Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Для перехода в «Реал» Йоро должен отказаться от продления контракта с «Лиллем»

Для перехода в «Реал» Йоро должен отказаться от продления контракта с «Лиллем»
Аудио-версия:
Комментарии

«Реал» продолжает работать над возможным приобретением центрального защитника «Лилля» Лени Йоро, сообщает Marca.

По информации источника, тактика руководства мадридцев заключается в том, чтобы 18-летний футболист отказался от продления контракта с «Лиллем». В таком случае «бульдогам» придётся снизить стоимость на своего игрока обороны. Отмечается, что на подписание Йоро также нацелен «ПСЖ». Французский клуб планирует составить «Реалу» серьёзную конкуренцию в борьбе за молодого защитника.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Йоро находится в системе «Лилля» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «бульдогов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Материалы по теме
«Он должен оставаться скромным». Тренер «Лилля» — об интересе топ-клубов к Йоро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android