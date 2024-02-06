«Он должен оставаться скромным». Тренер «Лилля» — об интересе топ-клубов к Йоро

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека высказался об интересе европейских грандов к 18-летнему центральному защитнику своей команды Лени Йоро. Напомним, в зимнее трансферное окно молодым игроком обороны интересовались такие команды, как «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

«Интерес со стороны больших клубов — это всегда нелегко для молодого игрока. Я поговорил с Лени и сказал ему, что он должен сохранять концентрацию до конца нынешнего сезона и делать всё, чтобы помочь «Лиллю».

Йоро должен продолжать оставаться скромным. Если Лени хочет иметь возможность играть на более высоком уровне, он должен продолжать здорово выступать, преуспевая в каждом элементе игры», — приводит слова Фонсеки Get French Football News.

В текущем сезоне Йоро провёл за «Лилль» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно об интересе к Йоро со стороны мадридского «Реала».