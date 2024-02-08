«Челси» готов заплатить € 50 млн за форварда сборной Словении

Нападающий «Лейпцига» и сборной Словении Беньямин Шешко может перейти в «Челси». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в предстоящее летнее трансферное окно боссы лондонцев будут готовы расстаться с суммой в размере € 50 млн, чтобы подписать 20-летнего атакующего игрока. Отмечается, что в услугах молодого словенца также заинтересованы «Бавария», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Шешко перешёл в «Лейпциг» из «Зальцбурга» летом прошлого года за € 24 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «быков» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.