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«ПСЖ» переиграл «Брест» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

«ПСЖ» переиграл «Брест» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

Кубок Франции . 1/8 финала
07 февраля 2024, среда. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Брест
Брест
1:0 Мбаппе – 34'     2:0 Перейра – 37'     2:1 Мунье – 65'     3:1 Рамуш – 90+2'    
Удаления: нет / Брассье – 69'

На 34-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт с передачи Уоррена Заира-Эмери. На 37-й минуте второй мяч «ПСЖ» забил Данилу Перейра. Ему ассистировал Усман Дембеле. На 65-й минуте нападающий Стив Мунье отыграл один мяч «Бреста». В компенсированное ко второму тайму время окончательный счёт установил португальский форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш, забивший с передачи Ашрафа Хакими.

Отметим, на 69-й минуте игрок «Бреста» Лилиан Брассье был удалён с поля после получения двух жёлтых карточек.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Кубка Франции.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 20 матчей. «Брест» находится на третьей строчке, заработав 36 очков.

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