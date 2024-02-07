Мбаппе уже самый невыносимый игрок в истории «Реала» — AS

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который в скором времени должен перейти в мадридский «Реал», уже сейчас считается самым невыносимым игроком «сливочных».

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«Что бы Мбаппе ни делал, он уже самый невыносимый игрок в истории «Реала». Это действительно утомительно. Он должен признать, что совершил ошибку, придя сюда. Столько, сколько он задолжал мадридскому «Реалу», почти невозможно выплатить. Он должен признать свою ошибку и знать, что деньги — не самое главное. Всё наводит нас на мысль, что он не продолжит карьеру в Париже», — написал журналист AS Томас Рончеро.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». Также появлялась информация, что французский футболист уже определился с тем, где он будет жить в столице Испании.