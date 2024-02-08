Червиченко — о трансфере Угальде: у «Спартака» просто испарились € 15 млн

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал приобретение красно-белыми костариканского нападающего Манфреда Угальде.

«Потенциал, который приобретает «Спартак», совершенно не усиливает команду. Тратятся огромные деньги, а всё без толку. «Спартак» вообще никого не приобрёл зимой. Трансфер Угальде? У «Спартака» просто испарились € 15 млн. На поле с «Ростовом» всё видели. Думаю, совсем недорого купленный, хоть и с громкой фамилией Роналдо, выглядел гораздо лучше, чем приобретение «Спартака» за такие деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов.