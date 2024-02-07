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Абаскаль высказался о новичке «Спартака» Угальде

Абаскаль высказался о новичке «Спартака» Угальде
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о новом нападающем команды Манфреде Угальде.

«Нужно время, чтобы сыграться и найти взаимопонимание с партнёрами. Он хорошо ускорял игру за счёт хорошего приема мяча», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, Угальде в матче Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:3) появился в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте игры. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

После этой победы «Ростов» единолично возглавил турнирную таблицу Зимнего кубка РПЛ, набрав шесть очков в двух играх. Для «Спартака» это был первый матч на турнире.

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