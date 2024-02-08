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Червиченко: у «Спартака» два хороших вратаря, а лучше в России нет

Червиченко: у «Спартака» два хороших вратаря, а лучше в России нет
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым не стоит заниматься поисками нового голкипера. По его мнению, вратарский цех «Спартака» хорошо укомплектован.

«Зря «Спартак» ищет вратарей. Думаете, что Песьяков не чудил в том матче? Максименко хотя бы эти чудеса делает в тренировочных турнирах, а Песьяков умудряется и в официальных матчах такое привозить, хотя «Ростов» вратаря не ищет. Нет вратарей, которые бы не исполняли такие вещи. В защиту Максименко могу сказать — если у тебя не пойми какая оборона, то тебе приходится самому выходить. Был бы Джикия в первом тайме, такого казуса бы не случилось. Когда Георгий вышел, оборона что-то стала из себя представлять.

На мой взгляд, Максименко хороший вратарь. Селихов тоже. У «Спартака» два хороших вратаря, а лучше у нас в стране нет. Все примерно одного уровня. В какой-то момент Сафонов выглядит лучше, но начинает тоже чудить иногда. Акинфеев в силу возраста уже не на две головы выше всех, но чуть-чуть лучше за счёт опыта. У нас в стране есть пять-семь вратарей одного класса», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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