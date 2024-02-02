«Спартак» интересовался Агкацевым и Лантратовым, клуб ищет нового вратаря — источник

Московский «Спартак» интересовался вратарями Станиславом Агкацевым из «Краснодара» и Ильёй Лантратовым из «Локомотива», информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, красно-белые уже контактировали с «быками» и железнодорожниками по поводу возможного перехода голкиперов. «Спартак» заинтересован в приобретении качественного вратаря, так как к Александру Селихову и Александру Максименко у тренерского штаба есть вопросы.

Напомним, московский «Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков по результатам 18 проведённых встреч. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», в активе которого 38 очков.