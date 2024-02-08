«Я мучился». Бакаев объяснил, почему у него не получилось в «Зените»

Полузащитника «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, объяснил, почему у него не получилось проявить себя в санкт-петербургском клубе.

«Я анализировал. Конечно же, как любой человек на моем месте. Ну, я не знаю, я делал всё, что в моих силах, максимально работал. Первые полгода у меня просто ничего не получалось. В «Зенит» перешёл, вообще ничего. У меня и на тренировках ничего не получалось, я мучился.

Почему? Не знаю, адаптация какая-то там сумасшедшая была. Первый месяц хорошо было на эмоциях, а потом спад. Я прихожу на тренировку, просто ноги тяжелые, ну вообще, я не понимал, что происходит. Я думаю, именно вот этот период был ключевым для меня. Потом, может, уже не было такого доверия, которое мне реально нужен был», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.